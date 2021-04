Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Dupa ce liderul socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat ca PSRM va înainta un proiect de hotărâre Parlamentului prin care va cere constararea faptul uzurpării Curții Constituționale de către trei judecători ai Înaltei Curți (Manole, Șova, Roșca) în interesul…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține ca prin decizia sa din 15 aprilie, Curtea Constituționala a discreditat statul de drept, a mers pe calea uzurpării puterii în interesul președintelui Maia Sandu, exact ca în stilul lui Plahotniuc din anul 2019. © Sputnik…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, spune ca magistrații Curții Constituționale ar fi supuși presiunilor din partea ambasadorilor straini pentru a lua o decizie in favoarea dizolvarii Parlamentului. Igor Dodon spune ca și președintele Maia Sandu ar incerca sa influențeze decizia CCM prin intermediul SIS, instituție…

- Un apartament in Chișinau, o mașina și un cont la o banca din SUA cu 21 de mii de dolari. Acestea sunt bunurile pe care Maia Sandu le-a declarat odata cu venirea in funcția de președinta a Republicii Moldova.

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a respins joi o cerere a presedintelui prooccidental Maia Sandu de a fi autorizata sa numeasca noi ministri, prelungind astfel un impas de mai multe luni intre Sandu si predecesorul sau in functie, prorusul Igor Dodon, relateaza mass-media de la Chisinau…

- Chișinau, 1 MAR – Sputnik. Igor Dodon a declarat in cadrul unui briefing ca dupa decizia de saptamana trecuta a Curții Constituționale, președintele Maia Sandu nu are o alta soluție decat sa o inainteze pe Mariana Durleșteanu, candidatul propus de majoritatea parlamentara, la funcția de prim-ministru.…

- Un grup de protestatari membri și simpatizanți ai partidului Democrația Acasa au organizat un protest in fața Curții Constituționale, in timp c e Inalta Curte examina sesizarea socialiștilor cu privire la constituționalitatea decretului emis de Maia Sandu cu privire la desemnarea Nataliei Gavrilița…

- In ziua in care candidatura Nataliei Gavrilița pentru funcția de prim-ministru era respinsa, joi, 11 februarie, iar apoi inaintata repetat de Maia Sandu, in contradicție cu propunerea unei coaliții proaspat create in parlament de socialiști, partidul Șor și un grup de transfugi, Igor Dodon a plecat…