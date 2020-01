Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a ironizat la Digi24, in cadrul emisiunii „Cap limpede” realizata de Roxana Lazarescu, modul in care s-a desfașurat o ședința a Guvernului Orban. Gazetarul compara intalnirea de lucru cu o ședința de partid din timpul lui Nicolae Ceaușescu și se intreaba: „De ce este nevoie…

- Dupa un studiu pe mai multe borcane de miere, provenita de la mai multe firme si din mai multe zone, o asociatie pentru protectia consumatorilor cere cumparatorilor sa fie atenti la ce cumpara.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, marti, ca este "grav" tot ceea ce se intampla in tara in ultima perioada, argumentand ca "nu mai sunt bani de pensii, de salarii, de alocatii, de spitale, de autostrazi", scrie Agerpres. "Este grav tot ceea ce se intampla in tara, in…

- Politistul din Targu Jiu arestat preventiv pentru ca ar fi comis mai multe spargeri in Germania sustine ca este nevinovat si ca nu a fost plecat din tara in perioada in care s-ar fi inregistrat infractiunile.

- Ziarul Unirea VIDEO| La Timișoara, polițiștii au intervenit intr-un caz de blocare a roților in parcarea unui centru comercial. Ce se intampla la Alba Iulia La Timișoara, polițiștii au intervenit intr-un caz de blocare a roților in parcarea unui centru comercial. Ce se intampla la Alba Iulia Primaria…

- Știm cu toții ca Nicolae Ceaușescu este unul dintre oamenii care au marcat istoria țarii noastre. Dupa moartea „Tovarașului” au ieșit la iveala o mulțime de aspecte din viața acestuia, dar și din viața soției sale. Cu toate acestea, nimeni nu a știut pana acum ca lui Nicolae Ceaușescu nu prea i-a placut…

- Petre Gigea, un fost consilier al lui Nicolae Ceausescu, a dezvaluit ce tic nervos avea dictatorul, scrie spynews.ro. In timpul sedintelor importante, asemenea celor mentionate anterior, Nicolae Ceausescu se uita extrem de des la ceas. Acest obicei era considerat de toti cei din jur un tic nervos.…

