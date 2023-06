Ritmul livrărilor de locuințe a încetinit considerabil în ultimul trimestru al anului trecut Numarul locuințelor livrate anul trecut in București și zona metropolitana a fost de 21.328, cu 3% sub nivelul din 2021, estimeaza consultanții Colliers, care pun scaderea inregistrata pe seama ultimelor trei luni neașteptat de slabe ale lui 2022, in care s-au livrat cu o treime mai puține locuințe, comparativ cu perioada similara a anului anterior. Insa, la nivel național piața rezidențiala din Romania a inregistrat un record de livrari de 73.332 de noi locuințe, in creștere cu 3% fața de anul 2021. Consultanții Colliers observa și o accelerare a migrației catre zone mai liniștite din suburbii… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

