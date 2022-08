Stiri pe aceeasi tema

- „Din 22 august incepe constructia pe Lotul 1 al autostrazii Ploiesti – Buzau! CNAIR a dat astazi Ordinul de incepere a lucrarilor pe lotul Dumbrava – Mizil, cu o lungime de 21 de km”, a scris Sorin Grindeanu, marti pe Facebook. El a mai spus ca asocierea de constructori romani si italieni are la…

- Potrivit ministrului Transporturilor, Autostrada Focsani-Bacau, parte a Autostrazii Moldova (A7), este compusa din 3 loturi: Lotul 1: Focsani – Domnesti Targ (35,60 km) Lotul 2: Domnesti Targ – Racaciuni (38,78 km) Lotul 3: Racaciuni – Bacau (21,52 km) ”Data limita pana la care pot fi depuse ofertele…

- Varianta Ocolitoare a Municipiului Satu Mare este deschisa circulației, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, intr-o postare pe Facebook. Centura cu o lungime de aproape 20 de kilometri a fost data in folosința, vineri, in prezenta ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, a ministrului…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Modificarea, in luna martie, a legislației privind achizițiile publice și urmarirea modului in care se respecta graficele de lucrari din contractele in derulare sunt, probabil, cele mai importante schimbari produse in ultimii ani pentru repornirea – pe criterii corecte…

- CNAIR a emis primele certificate negative intermediare in baza noii legislații a achizițiilor publice, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: „Este un semnal de alarma de care trebuie sa țina cont toți antreprenorii care nu respecta termenii contractuali”. „CNAIR a emis primele certificate…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a precizat ca, deocamdata, nu reziliaza contractele cu constructorii de pe centura ocolitoare sud, respectiv noua conexiune la autostrada Arad- Timisoara, prin Sanadrei. Grindeanu a precizat ca asteapta emiterea de certificate profesionale pentru antreprenori.…

- Viceprim-ministrul Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, s-a aratat nemultumit, vineri, la Galati, de ritmul lucrarilor de constructie la mai multe proiecte majore de infrastructura din zona Galati-Braila. Este vorba de podul peste Dunare, drumul expres Galati-Braila, blocat…