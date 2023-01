Stiri pe aceeasi tema

- ”Voi reaminti presedintelui TikTok sa respecte integralitatea regulilor noastre, care sunt foarte protectoare pentru cetatenii nostri, si obligatiile pe care le vor avea, inclusiv cu privire la transparenta algoritmilor lor”, a declarat Breton intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul spaniol al…

- Oficialii au instituit o taxa de poluare care va fi aplicata atat celor care dețin o centrala de apartament, cat și celor care folosesc carburanți.Ministrul Mediului - Tanczos Barna, aflat la Bruxelles, a spus ca, printre altele, s-a discutat despre instituirea unei taxe pe fiecare metru cub de gaz…

- Cantareata si actrita americana Jennifer Lopez a profitat de cea de-a 20-a aniversare a albumului ei "This Is Me... Then" si a revenit pe retelele de socializare pentru a anunta ca va lansa in curand un nou album de studio, care se va intitula "This Is Me... Now", informeaza vineri CNN. Fii…

- Andreea Banica a trait momente neplacute in locurile de joaca pentru copii, deși a ieșit sa se relaxeze. Vedeta a izbucnit in nervi pe rețelele de socializare, unde a criticat dur educația oamenilor, dar și faptul ca unii oameni nu sunt civilizați.

- Deși Shakira și Pique s-au desparțit, se pare ca acesta din urma nu ramane imparțial la suferința prin care trece cantareața cu tatal ei. Pique a decis sa il viziteze pe fostul socru pe patul de spital. Ce imagine a postat Shakira din camera unde se afla internat parintele sau.

- Autoritatile turce au deschis o ancheta vizand 12 utilizatori de social media pentru presupuse postari „provocatoare” despre o explozie intr-o mina de carbune din nordul Turciei soldata cu cel putin 28 de persoane morți.