Riscurile de securitate la care angajatii pot expune companiile, cand muncesc de acasa. Recomandarile Bitdefender Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender au trasat o serie de recomandari menite sa asigure ca munca de acasa a angajatilor care lucreaza pe calculator se desfasoara fara probleme de securitate pentru companiile angajatoare.



Reinnoiti datele de acces si verificati daca laptopul e pregatit.



In majoritatea cazurilor, angajatii nu vor putea innoi sau schimba parola de acces din afara infrastructurii companiei.



Astfel, inainte de a pleca acasa cu laptopul de serviciu, angajatii sunt sfatuiti sa isi actualizeze parola de acces ca sa evite riscul de a nu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

