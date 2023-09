Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a refuzat sa ia cuvantul la ședința ceruta de Occident, a Consiliului de Securitate al ONU pe tema acordului cerealelor, din cauza blocarii de catre Londra a participarii raportorului cerut de Rusia la ședința pe tema persecuțiilor in Biserica Ortodoxa Ucraineana, a declarat in Consiliul de Securitate…

- Republica Moldova va limita numarul diplomatilor din Federatia Rusa acreditati la Chisinau, a anuntat miercuri, 26 iulie, la inceputul sedintei de guvern, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE), Nicu Popescu, care detine de asemenea si portofoliul de vicepremier. ”Timp de mai multi…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat oficialul rus intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, o revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei. Acesta a subliniat ca in prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens.Versinin…

- Sute de milioane de persoane din lumea intreaga "vor plati pretul" pentru decizia Rusiei de a pune capat participarii sale la acordul privind exportul de cereale ucrainene, a denuntat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, potrivit France Presse."Regret profund decizia Federatiei Ruse…

- In primul mesaj public dupa revolta de sambata a companiei sale de mercenari, Wagner, Evgheni Prigojin susține ca nu a dorit sa rastoarne regimul lui Vladimir Putin. Potrivit lui Prigojin, care a transmis un mesaj audio de 11 minute pe canalul sau de Telegram, obiectivul a fost salvarea gruparii, amenintata…

- Potrivit agenției de presa Associated Press, Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse a transmis ulterior ca Moscova va da „un raspuns corespunzator”.Reacția vine dupa ce, joi, autoritațile romane i-au transmis ambasadorului Rusiei ca trebuie sa reduca personalul efectiv aflat la post in țara…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a adresat un mesaj poporului Rusiei, in care ii invita pe cetațenii ruși sa decida singuri ce viitor vor avea. „Permiteți-mi sa spun asta direct poporului rus: Statele Unite nu sunt inamicul vostru. La sfarșitul pașnic al Razboiului Rece, am impartașit speranța…