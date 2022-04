Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a caștigat la limita meciul cu Clinceni, scor 1-0, in runda secunda a play-out-ului Ligii 1. Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul giuleștenilor, a gasit o serie de explicații pentru jocul mai puțin reușit. Rapid s-a chinuit, din nou, in fața celor de la Clinceni. Din perspectiva lui Adrian Mutu,…

- Ripensia Timisoara a castigat jocul de pe teren propriu cu penultima clasata. A fost doar 1-0 cu Dacia Unirea Braila, echipa care a trecut rar de centrul terenului. Singurul gol al intalnirii a fost inscris de Darius Tieranu, in prima repriza. „Ripi” a deschis scorul in minutul 21 dupa o reluare a lui…

- In cursul zilei de luni, un autoturism a luat foc in zona padurii de la Balanoaia. O victima, care a suferit arsuri, a fost preluata de un echipaj de la Ambulanta. Un tanar, in varsta de 24 de ani, a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce in autoturismul pe care il conducea s a produs o explozie,…

- Un tanar de 24 de ani a ajuns la spital dupa ce in autoturismul pe care il conducea s-a produs o explozie, urmata de incendiu, informeaza ISU Giurgiu. Evenimentul a avut loc in aceasta dimineața, in zona padurii din localitatea Balanoaia.

- Un tanar este in stop cardio-respirator și doua persoane au diferite rani și sunt transportate la spital in urma unui accident produs pe o șosea din județul Giurgiu. In urma impactului, doua mașini s-au rasturnat langa șosea, anunța Mediafax. Reprezentanții ISU Giurgiu anunța ca luni seara,…

- A fost o cursa ca-n filme, joi seara, printre blocurile unui cartier din Timișoara, a unui jandarm aflat in timpul liber, pentru prinderea unui barbat care a furat produse fara sa treaca pe la casa de marcat a magazinului din care acesta facea cumparaturile. In jurul orei 19, jandarmul din cadrul Gruparii…

- Simona Halep s-a impus fara drept de apel in meciul cu rusoaica Kudermetova. Dupa ce primul set si-l adjudecase scor 6-1, Simona a castigat si actul secund, scor 6-3. Sportiva din Romania s-a impus in setul doi in 40 de minute. Astfel, dupa o ora si 15 minute de joc, Simona Halep a devenit campioana…

