Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza de 5 ani, Polidinul, celebrul vaccin folosit pentru prevenirea virozelor sau gripei ar putea fi produs din nou de Institutul Cantacuzino. La fel si Cantastimul, un alt tratament realizat la institut ce se foloseste in tratarea unor tipuri de cancer.

- Parada Europei revine in Alexandria. Dupa un an in care manifestarea nu a avut loc, iata ca la sfarșitul acestei saptamani, Parada Europei revine in capitala județului Teleorman. Intrecerea liceelor teleormanene dedicata Zilei Europei, ajunge anul acesta la a 12-a editie. 20 licee teleormanene se vor…

- Avionul decolase din Chicago si se indrepta catre Newark. Aeronava companiei Southwest Airlines a fost fortata sa aterizeze de urgenta dupa acest incident. Imagini publicate pe retelele de socializare arata un geam spart la una dintre ferestrele aeronavei, in zona de deasupra uneia dintre…

- MTV a comandat serialul „Too Stupid To Die”, care va fi produs de Van Toffler, fost presedinte al MTV Networks Music & Logo Group.Serialul care va avea opt episoade va debuta in luna iunie, scrie Deadline. Dupa succesul „Jackass” din anii 2000, serial care a fost difuzat pe cand…

- Dupa o absenta indelungata de pe micile ecrane, Mihai Calin a revenit in televiziune! Mereu discret in ceea ce priveste familia, actorul vorbeste, in exclusivitate, despre viata lui personala.

- Apple a tinut in aceasta seara un eveniment de lansare in Chicago, unde a prezentat noile sale inovatii in domeniul educatiei. Alaturi de noi aplicatii si tehnologii pe care profesorii le pot folosi in salile de clase, compania a prezentat...

- Revizuirea pe plus, de la 2,6 la 2,9%, a cresterii economiei americane in ultimul trimestru din 2017, a inmultit plasamentele in dolari si reducerea celor in monedele de la marginea zonei euro. Cursul euro a crescut de la 4,6557 la 4,6569 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul…

- Simona Halep, liderul din clasamentul WTA, a parasit in aceasta dimineața și proba de dublu de la Miami, Halep și Begu fiind eliminate in optimi (detalii, aici). In aceasta dimineața, jucatoarea noastra a postat un mesaj pe Facebook in care a lasat de ințeles ca nu va mai juca niciun meci oficial pana…