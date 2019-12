JUPAN LA INCHISOARE…Judecatorii barladeni au dat sentinta in cazul lui Rica Grajdeanu, batausul si spaima satului Obirseni, comuna Vinderei, care si-a batut in luna august sora mai mare pana la inconstienta, a dat-o afara din casa si i-a furat si telefonul mobil! Pentru fapta sa, a primit in prima instanta, cea de la Judecatoria Barlad, [...]