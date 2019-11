Stiri pe aceeasi tema

- „Republica Moldova se intoarce plenar in Comunitatea Statelor Independente”, a anunțat șefa Legislativului, Zinaida Greceanii, dupa cea de-a 50-cea ședința aniversara a Adunarii Interparlamentare a Țarilor membre ale CSI, de la Sankt Petersburg.

- Prim-ministrul Ion Chicu a prezentat rezultatele vizitei la Moscova intr-o conferinta de presa. Seful Executivului a declarat ca a ajuns la o intelegere cu partea rusa privind diminuarea pretului la gazele naturale.

- Noul premier al Republicii Moldova, Ion Chicu, avea planificata pentru miercuri o vizita la Moscova, in fruntea unei importante delegatii guvernamentale, la invitatia omologului sau rus, Dmitri Medvedev, aceasta fiind prima sa vizita in Rusia in calitate de premier, informeaza mass-media moldovene,…

- UPDATE – 12.07 – Numaratoare PNL: Klaus Iohannis a obtinut cele mai multe voturi in Municipiul Baia Mare – 20.804, urmat de Dan Barna – 11.028, Viorica Dancila – 7.165 si Mircea Diaconu – 4.410. UPDATE – 23.21 – Comuna Farcasa (Maramures) – Facebook : REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 – TURUL I –…

- UPDATE – 23.00 – AGERPRES: Rezultatele provizorii dupa numararea voturilor exprimate in 5.804 sectii din tara la alegerile de duminica il situeaza pe Klaus Iohannis (PNL) pe primul loc, cu 36,54%. Potrivit datelor furnizate de AEP, din cele 1.433.304 voturi valabil exprimate, candidatul PNL a obtinut…

- Politia din Sankt Petersburg a arestat un renumit istoric rus, acesta fiind suspect de uciderea unei foste studente, dupa ce barbatul a fost scos dintr-un rau cu un rucsac in care au fost gasite doua brate, potrivit autoritatilor, informeaza The Guardian, citat de digi24.ro.

- Un renumit istoric rus, specialist în Napoleon și decorat cu Legiunea de Onorare a Franței, a fost arestat sâmbata la Sankt Petersburg, fiind suspectat ca și-a ucis o fosta studenta, a anunțat poliția locala.

- Vadim Brinzan a subliniat la Bruxelles ca UE este principalul partener comercial al Republicii Moldova. Ministrul a discutat și despre dezvoltarea pietei de asigurari auto din Republica Moldova, inclusiv despre combaterea falsificarii polițelor „Carte Verde”.