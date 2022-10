Stiri pe aceeasi tema

Lordul Privy Seal al Camerei Lorzilor din Marea Britanie a prezentat proiectul de lege, care, in mod ironic, a fost „ordonat sa fie tiparit" dupa prima lectura din 12 octombrie.

Marea Britanie se indoieste de capacitatea Rusiei de a implementa mobilizarea partiala ordonata a 300.000 de rezervisti pentru razboiul impotriva Ucrainei, informeaza joi DPA, relateaza Agerpres.

Scopul principal al campaniei militare ruse ramane de a cuceri intreaga regiune Donețk, ceea ce ar permite Kremlinului sa anunțe „eliberarea" Donbasului, potrivit serviciilor de informații ale Ministerului Apararii din Marea Britanie.

Comelf a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 1,968 milioane lei, cu 1,02% mai mare fata de cel din perioada similara din 2021, conform raportului transmis marti Bursei de Valori Bucuresti.

Biografa regala din Marea Britanie, Angela Levin, a afirmat ca prințul Harry și Meghan Markle 'incearca sa creeze o familie regala alternativa, woke', prin „grandoarea și fastul care ii inconjoara", relateaza publicația DailyMail.

Marea Britanie a negat afirmatiile Rusiei potrivit carora un avion de supraveghere electronica britanic a incalcat luni frontiera lor de stat, afirmand ca aeronava Fortelor Aeriene Regale ale Marii Britanii a efectuat o "operatiune de rutina" in spatiul aerian international deasupra marilor Norvegiei

Marea Britanie se așteapta la mai multe zile in timpul iernii in care vremea rece s-ar putea combina cu lipsa de gaze, ceea ce ar putea duce la pene de curent organizate pentru industrie și chiar pentru gospodarii.

Marea Britanie a platit deja Rwandei 120 de milioane de lire sterline pentru a primi migranti care incearca sa intre ilegal in Regatul Unit in pofida faptului ca acordul nu a putut fi pus in practica pana acum din cauza contestatiilor in instanta, relateaza vineri DPA.