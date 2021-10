Stiri pe aceeasi tema

- Un artist danez, care trebuia sa expuna pe doua panze bancnote in valoare totala de peste 70.000 de euro, a decis in cele din urma sa prezinte doua cadre goale si sa pastreze acea mica avere pentru el, redenumindu-si creatiile “Ia banii si fugi”, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Muzeul Kunsten din…

- Celtic Glasgow a invins formatia olandeza AZ Alkmaar cu scorul de 2-0, miercuri seara, pe teren propriu, in prima mansa a play-off-ului Europa League la fotbal. Vicecampioana Scotiei s-a impus prin golurile marcate de japonezul Kyogo Furuhashi (12) si James Forrest (61). Rezultate:…

- Selecționerul Roberto Bordin a stabilit lotul largit al jucatorilor care vor fi convocați pentru meciurile cu Austria (1 septembrie, Chișinau), Scoția (4 septembrie, Glasgow) și Feroe (7 septembrie, Torshavn) din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2022. Portari: Stanislav Namașco (Keshla,…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost de bun augur pentru Franta, care a reusit sa triumfe, in premiera la aceeasi editie, atat la handbal masculin, cat si la cel feminin. Franța a devenit națiunea nr. 1 din lume la sportul colectiv, dupa ce a ajuns in mai multe semifinale și finale la Jocurile Olimpice…

- Astazi, sute de profesori trec prin emoțiile examenului de titularizare. In acest an, la nivelul județului Buzau, pentru posturile scoase la bataie s-au inscris peste 500 de candidați. Cei mai mulți au intrat in cursa pentru ocuparea unor posturi pentru educatori și invațatori. Proba scrisa a titularizarii…

- Romania se indreapta spre introducerea administrarii celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19, a declarat marți premierul Florin Cițu, citat de Hotnews . „Așa arata direcția in care merg discuțiile”, a afirmat Cițu. Cițu a facut aceste declarații intrebat de jurnaliști despre stocurile mari de…

- Rezultatele exceptionale ale Partidului Actiune si Solidaritate din Republica Moldova, al presedintei Maia Sandu, a produs la Bucuresti un val de euforie atat in randul elitelor politice, cat si in cele ale publicului. Rezultatele PAS au relansat, la Bucuresti, o discutie despre strategia romaneasca…