Rezultatele de la Duatlon Standard

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 10 iunie, pe Circuitul Transilvania Motor Ring de la Cerghid, are loc Campionatul Mondial de Duatlon Standard, cea de a treia competiție din cadrul Transylvania Triathlon Festival de la Targu Mureș, la care vor concura circa 350 de atleți de pe intregul mapamond. Potrivit organizatorilor, startul…

- Sportivii din Franta si Italia au dominat, miercuri, majoritatea probelor organizate in cadrul Campionatelor Mondiale de cros triatlon, care se desfasoara la Targu Mures in cadrul Transylvania Triathlon Festival, alaturi de alte trei campionate mondiale, de cros duatlon, duatlon standard si duatlon…

- Festivitatea de deschidere a Transylvania Triathlon Festival 2022 a avut loc duminica, 5 iunie, in Cetatea Medievala din Targu Mureș, in prezența președintelui Federației Internaționale de Triatlon, Maria de la Soledad "Marisol" Casado Estupinan, membru al Comitetului Olimpic Internațional, a secretarului…

- Federatia Romana de Triatlon ajuta de mai bine de doua saptamani 8 sportivi si doi antrenori din Ucraina, care se pregateau in Harkov. In orasul in care s-au nascut nu mai au nimic, iar ei nu au unde sa se mai intoarca. Daryna Moskalenko, singura sportiva majora din. Lotul aflat la izvorani, si speranta…

- Competiția de inot „Hatgerinc Kupa" a avut loc la Hodmezovasarhely in perioada 07-08 mai, unde au concurat 472 de sportivi de la 36 de cluburi din 3 țari. Clubul CSM Targu Mures a fost reprezentat de doi sportivi: Meszaros Balazs (19 ani) și Koncz Nimrod (16 ani), care impreuna au obținut 14 medalii…

- Romania a invins, duminica, Serbia cu 3-2, in primul meci din cadrul grupei A a diviziei secunde a Campionatului Mondial de hochei pe gheața, rezervat jucatorilor sub 18 ani, competiție ce are loc la Tallin, in Estonia. In celelalte jocuri din prima zi, Coreea de Sud a trecut de Lituania cu 5-3, iar…

- In ultimele 24 ore, in județul Mureș au avut loc 24 de incendii de vegetație uscata, produse in localitațile Targu Mureș, Corunca, Bistra Mureșului, Reghin, Criș, Saschiz, Sovata, Ideciu de Jos, Hetiur, Zagar, Deda, Valenii de Mureș, Sighișoara, Luduș, Pietriș, Ungheni – Iernut, Ghinești – Abrud, Cerghid,…

- Prestigioasa revista New England Journal of Medicine, aflata pe locul 1 in topul internațional al revistelor medicale, a publicat recent rezultatele proiectului de cercetare "DISCHARGE", finanțat de Comisia Europeana, a informat luni, 14 martie, Biroul de presa al Centrului Medical CardioMed. Post-ul…