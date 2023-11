Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de la Asociația Informatica pentru Viitor Constanța au obținut rezultate impresionante la competiția internaționala de robotica RoboChallenge Ediția a XIV, organizata de Universitatea Politehnica din București, unde au concurat alaturi de peste 100

- PREMII… Elevii vasluieni au obținut noi rezultate deosebite, de data aceasta la Concursul Național de Știința și Tehnologie pentru Elevi ROSEF, desfașurat la Suceava. Este vorba despre elevii de la grupa de robotica a Centrului Județean de Excelența. Robert Mereuța de la Liceul Teoretic „Emil Racovița”…

- O absolventa a promoției 2023 a Colegiului Național ,,Mihai Eminescu" din municipiul Suceava, Paola Moraru, studenta in anul I la Facultatea de Drept a Universitații „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, a impartașit elevilor experiența de bursiera a Guvernului francez, in ...

- Echipa de juniori U 18 a Liceului cu Program Sportiv (LPS) Suceava a obținut o victorie clara, in etapa a II-a a Campionatului Național de rugby, impunandu-se cu scorul de 78-8 in deplasare, cu CSȘ Unirea Iași.Elevii profesorilor Codrin Prorociuc și Mihai Coca au repurtat o victorie clara și in ...

- FOTO: Gala olimpicilor. Au fost premiați elevii și profesorii cu rezultate remarcabile la concursurile scolare Emoții mari, vineri, la Gala olimpicilor in educație, in cadrul careia au fost premiați elevii și profesorii care au obtinut rezultate remarcabile la concursurile scolare. Festivitatea de premiere…

- Cladirea principala a Colegiului Național "Mihai Eminescu" din municipiul Suceava a intrat recent in reabilitare, iar amplele lucrari care se desfașoara acolo vor asigura nu doar o eficiența energetica mai ridicata, ci și confort sporit, la costuri foarte mici.„Lucrarile de ...

- Elevii romani au obtinut cinci medalii la editia a XVI-a a Olimpiadei Internationale de Astronomie si Astrofizica, desfasurata in perioada 10 - 20 august in Chorzow, Polonia, cu participarea a 53 de tari, informeaza sambata Ministerul Educatiei.

- 25 de elevi din Ramnicu Sarat, care au obținut cele mai bune rezultate la examenul de bacalaureat și la Evaluarea Naționala, au vizitat zilele trecute mai multe obiective din București, precum sediul central al Bancii Naționale a Romaniei, Academia de Studii Economice și Muzeul Național al Satului „Dimitrie…