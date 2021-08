Centrulnatura.ro: Despre post si starea de sanatate

In foarte multe dintre ultimele articole am discutat despre dieta, de fapt despre modul in care ne alimentam si impactul nutritiei alimentatiei asupra starii de sanatate.Am gasit de curand cateva articole si fragmente din carti scrise de Arnold Ehret, unul dintre parintii vindecarii cu ajutorul dietei… [citeste mai departe]