Un copac a lovit in cadere o persoana care se afla pe carosabil, pe DN 14B

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 14B, in zona localitatii Copsa Mica, judetul Sibiu, un copac a lovit in cadere o persoana care se afla pe carosabil.Aceasta a suferit multiple leziuni, fiind in evaluare… [citeste mai departe]