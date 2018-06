Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018. Fiica cea mica a ministrului Educatiei a reusit sa ia note mari la cele doua probe de la evaluarea nationala. Fata a luat 9.70 la limba si literatura romana si 9.60 la matematica. Asa ca ea figureaza cu o medie a examenului de 9.65. Fiica sefului de la Educatie…

- Capitala și trei județe au obținut cele mai bune rezultate la Evaluarea Nationala 2018, potrivit unui centralizator al Ministerului Educatiei Nationale. In schimb, alte trei județe din sud au inregistrat cele mai slabe rezultate la Evaluarea Nationala 2018. Afla aici totul despre Evaluarea Naționala…

- Fiica celei mai batrane mame din Romania, Adriana Iliescu, a luat nota mare la limba romana, dar a dat greș la examenul de matematica la Evaluarea naționala 2018. Adriana Iliescu a devenit mama in 2005, la 67 de ani, dupa o inseminare artificiala. Ea are o fiica, Eliza , care acum are 13 ani și care…

- EDU.RO, Rezultate EVALUARE NATIOANALA 2018, REZULTATE CAPACITATE 2018, EVALUARE NATIOANALA 2018. Examenul a inceput luni, 11 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Miercuri, 13 iunie, a fost organizata proba la Matematica, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura materna. Ministerul…

- EDU.RO REZULTATE EVALUARE NATIONALA BUCURESTI 2018 AICI. Examenul a inceput luni, 11 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Miercuri, 13 iunie, a fost organizata proba la Matematica, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura materna. Evaluarea Nationala se desfasoara, anual,…

