- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018. Emotii mari pentru absolventii de clasa a VIII-a care au sustinut examenul de evaluare nationala. Ministerul Educatiei publica notele de la Capacitate. Primele rezultate se afișeaza pe 19 iunie, pana la ora 12:00, iar in aceeași zi se pot depune contestații in intervalul…

- Rezultatele de la Evaluarea Naționala 2018 vor fi afișate marți, pana la ora 12:00, la avizierele școlare. Acestea sunt primele note obținute de absolvenții de clasa a VIII-a la examen. Elevii care sunt nemulțumiți de rezultate pot sa depuna contestații, intre orele 14:00-19:00.

