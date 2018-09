Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Tinerilor Social Democrați din Ialomița participa zilele acestea la cea de a XII-a ediție a «Taberei de Ecologizare», eveniment care se desfașoara in localitatea Sulina, din județul Tulcea. Alaturi de ceilalți membri TSD din țara, tinerii social-democrați ialomițeni s-au alaturat unei…

- La intalnirea Comisiei de Dialog Social au participat secretarii de stat Adrian Marius Rindunica, de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Cosmin Butuza, de la Ministerul Tineretului si Sportului, prefectul Vasile Moldovan, subprefectul Alexandru Cosma, membrii comisiei si ai Comitetului Consultativ…

- Liceul Teoretic „Radu Vladescu” din Patarlagele este partener in proiectul „Crossing borders with modern media and drama”, proiect finanțat de catre Comisia Europeana prin Programul Erasmus +, acțiunea „parteneriat strategic doar pentru școli”, alaturi de școala coordonatoare Pijarskie Liceum Ogolnoksztalcace…

- In perioada iulie – septembrie 2018 Ministerul Tineretului și Sportului organizeaza proiectul propriu de tineret Școala de vara 2018 – Program național de formare, astfel: Modulul 1 – Participarea la viața societații prin voluntariat | Perioada: 10-16.08.2018 | Locuri disponibile pt Jud. Alba: 2 Modulul…

- Cea de a XII a editie a "Taberei de vara pentru cercetasi" a debutat luni, 9 iulie, la Predeal, fiind gazduita de Batalionul 21 Vanatori de Munte "General Leonard Mociulschi" cu sprijinul Clubului Sportiv al Armatei "Steaua" Bucuresti.Activitatea este organizata de Ministerul Apararii Nationale, prin…

- Liceul Teoretic “Radu Vladescu” din Patarlagele este partener in proiectul “ Crossing borders with modern media and drama”, proiect finanțat de catre Comisia Europeana prin Programul Erasmus +, acțiunea “parteneriat strategic doar pentru școli”. In luna septembrie 2017, domnișoara director a Liceului…

- Marți s-au afișat rezultatele la Evaluarea Naționala, examen susținut de absolvenții claselor a VIII-a pentru admiterea la liceu. Opt dintre cei 3.081 de elevi buzoieni care au susținut examenul au obținut medii de 10. Au fost si elevi care au luat medii sub nota 5, dar și aceștia vor fi repartizați…

- Arta fotografica și istorie, ambele intr-un singur loc. Elevii din județul Hunedoara pot participa la o tabara fotografica. Reprezentanții Direcției Județene de Sport și Tineret vin cu o noutate și organizeaza la Centrul de Agrement Costești, “ Naționala de Fotografie, Cultura, Tradiții și Civilizație…