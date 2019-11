Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Romaniei s-a reunit astazi pentru votul de investitura al Guvernului Orban. 235 de parlamentari s-au adunat in ședința, numar suficient pentru indeplinirea cvorumului. Pentru a deveni premier, Ludovic Orban ar avea nevoie de 233 de voturi, insa politicanul liberal s-ar baza doar pe 222…

- 235 de parlamentari sunt prezenți in sala ceea ce inseamna ca a fost intrunit cvorumul, iar ședința cruciala pentru votul Guvernului Orban poate sa inceapa. Reamintim ca noul Guvern are nevoie de 233 de voturi, iar inainte de inceperea ședinței, Ludovic Orban a anunțat ca mizeaza pe 237 – 243 de voturi.…

- ”Pe langa cei 225 de parlamentari care sunt in grupurile care sustin investirea Guvernului, cu care am semnat acorduri sau am stabilit intelegeri, sunt inca 11 parlamentari cu care am discutat personal si mi-au confirmat intr-un procent destul de mare faptul ca vor fi prezenti la votul de investire…

- Mihai Gadea a spus, miercuri seara, la Antena 3: „Breaking news: UDMR, prin vocea unui lider, anunța ca Guvernul Ludovic Orban nu trece, cel puțin aceasta este declarația domnului Laszlo Attila!" Senatorul UDMR Laszlo Attila a afirmat, miercuri seara, ca Guvernul Orban nu va putea fi investit…

- UDMR, prin vocea senatorului Laszlo Attila, a anunțat, miercuri seara, la Romania TV, ca Guvernul Ludovic Orban nu va trece, așa cum era programat, de votul de luni, 4 noiembrie.”Nu va trece. Nu va fi cvorum. Votul va fi amanat pana dupa alegerile prezidențiale.”, a precizat senatorul Laszlo…

- Daniel Zamfir, senator afiliat grupului PSD explica de ce nu va vota pentru investirea Guvernului Orban. Acesta critica in termeni duri executivul Orban, dar și planurile acestuia.”Eu am anunțat inainte sa fiu afiliat grupului PSD ca nu il susțin pe Ludovic Orban, nu are legatura cu afilierea…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat ca pana in prezent are 225 de voturi de la partidele care au anunțat susținerea pentru investirea Guvernului sau. El a adaugat ca are angajamente și de la alți noua parlamentari și, totodata, continua negocierile, inclusiv cu Pro Romania, citeaza Mediafax.…

- "Voturi institutionale sunt 225, ale formatiunilor politice care au declarat sustinerea. Mai avem angajamente de vot astazi, din partea a cel putin noua parlamentari, dar, asa cum v-am explicat, am angajat discutii cu foarte multi parlamentari, individual. Vom discuta in continuare cu parlamentarii…