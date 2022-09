Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a cucerit joi medalia de aur in proba de 200 metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natație pentru juniori de la Lima (Peru). Dupa ce a reușit o noua performanța spectaculoasa, sportivul nostru a distribuit un citat pe pagina personala de Instagram.

- ​Vlad Stancu a cucerit medalia de argint in proba de 400 m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Inot pentru Juniori, dupa ce a terminat pe locul al doilea in finala de la Lima. Sportivul nostru a fost inregistrat cu timpul de 3:48.38. Vlad a fost intrecut doar de brazilianul Stephan Steverink…

- Romania a devenit campioana mondiala la inot, in proba de stafeta 4x100m liber masculin, dupa performanta de noaptea trecuta de la Campionatul Mondial de Juniori 2022, desfasurat in Lima, Peru.

- David Popovici, 17 ani, a cucerit, duminica, 10 iulie, medalia de aur in proba de 100 de metri liber, la Europenele de natație pentru juniori de la Otopeni. „Racheta” și-a trecut in cont a patra medalie din cel mai prețios metal in aceasta competiție, dupa cele de la 50 și 200 de metri liber și cea…

- Momente de emoție și in cea de-a cincea zi a Campionatului de Natație de Juniori, care se desfașoara la Otopeni! Astazi avem calificari in cursa de 100 de metri liber, proba favorita a lui David Popovici, de la care Romania mai așteapta o medalie.

- Stafeta combinata de 4×100 m liber a Romaniei a castigat, miercuri, medalia de argint la Campionatul European de natatie pentru juniori, competitie care se desfasoara la Otopeni. Din stafeta au facut parte David Popovici (timpul 47.34), Patrick-Sebastian Dinu (50.03), Bianca Costea (55.47)…

- Stafeta combinata mixta de 4×100 metri liber a caștigat, miercuri, 6 iulie, argintul la Campionatele Europene de natație pentru juniori de la Otopeni. In componența David Popovici, Bianca Costea, Patrick-Sebastian Dinu Rebecca-Aimee Diaconescu, ordinea in care au concurat, echipa Romaniei a terminat…

- David Popovici, dupa ce a doborat recordul mondial de juniori la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta, s-a calificat in fnala probei de 200 m liber. Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori. Finala este anunțata pentru data de 20 iunie, ora 19.02, ora Romaniei. Romania il are si…