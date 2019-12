Revoluţie 30 de ani – Timişorenii vor reface Marşul Libertăţii, pe acelaşi traseu ca în 1989 Timisorenii organizeaza, duminica, Marsul Libertatii pe acelasi traseu urmat la Revolutie, iar luni au loc o serie de manifestari pentru a marca 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Marti, 17 decembrie, este declarata zi de doliu, iar in 20 decembrie, la ora 12.00, are loc declansarea sirenei antiaeriene pentru a marca dobandirea de catre Timisoara a statutului de oras liber de comunism. Marsul Libertatii are loc, duminica, de la ora 17.00, pe traseul Piata Maria (locul de unde a izbucnit Revolutia de la Timisoara) si pana in Piata Victoriei. Aici va avea loc o depunere de… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

- Reprezentanții primariei spun ca finanțeaza o serie de evenimente pentru implinirea a 30 de ani de la declanșarea revoluției și de la momentul in care Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism. „Asociațiile de revoluționari din Timișoara au propus o serie de proiecte care au devenit…

- Toate evenimentele organizate de Primaria Timișoara au fost propuse de asociații de revoluționari din municipiu. Vedeți mai jos programul complet: Cupa Memorialul Revoluției la minifotbal – editia a XI –a, sala Olimpia (1 decembrie, orele 10.00 -17.00- meciuri preliminare, 8 decembrie,…

