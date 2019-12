Braila, oras martir, poarta si astazi, la 30 de ani de la Revolutia din 1989, urmele gloantelor care au lasat in urma 42 de morti si 101 de raniti. Celor 42 de morti din Braila li se adauga alti patru eroi militari, inrolati in acea vreme in unitati militare din alte orase, care murit impuscati tot in timpul evenimentelor din decembrie 1989. La Braila, oamenii au murit impuscati pe strada, in masini, in fata blocurilor, dar si in propriile case. In Braila a fost liniste pana pe 22 decembrie, cand sotii Elena si Nicolae Ceausescu au fugit cu elicopterul din Comitetul Central. Imediat dupa ce vestea…