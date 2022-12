Revoluția română din 1989: Prima zi de libertate și apariția mitului „teroriștilor” Fuga cuplului Ceaușescu și constituirea Frontului Salvarii Naționale sunt principalele momente ale zilei de 22 decembrie 1989, zi in care sute de mii de oameni au ieșit sa protesteze in mai toate principalele orașe. Este și inceputul celei mai sangeroase parți a revoluției romane, cu peste o mie de morți. In București, la primele ore ale zilei, marile uzine bucurestene si-au incetat activitatea iar grupuri masive de muncitori de la ”Grivita Rosie”, ”Vulcan”, ”23 August”, ”Pipera”, ”Republica”, Intreprinderea de Masini Unelte si Ansamble Bucuresti au parasit locul de munca si s-au indreptat spre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

