Libertatea de exprimare in Cuba, ceruta recent de o noua generatie de artisti si intelectuali, este limitata de existenta insasi a revolutiei, a declarat presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel intr-un discurs difuzat marti, informeaza AFP.



"Libertatea de exprimare in Revolutie continua sa aiba drept limita dreptul Revolutiei de a exista", a declarat Diaz-Canel, care este si prim-secretar al Partidului Comunist Cubanez (PCC), in timpul unei reuniuni avute luni seara cu un grup de intelectuali si artisti.



"Nu vom ceda Revolutia sau spatiile sale. Trebuie si putem sa le gestionam…