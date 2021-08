Revoltător - Un tânăr acuzat că și-a omorât în bătaie partenerul de pahar a fost lăsat în libertate Tanarul a fost reținut dupa ce, duminica, a avut un conflict cu victima, in fața unui magazin din comuna Berceni. Potrivit martorilor, scandalul ar fi pornit dupa ce cei doi ar fi baut impreuna. La un moment dat, au inceput sa se certe și sa se imbranceasca. Unul dintre ei s-a dezechilibrat și a cazut pe trotuarul din fața magazinului unde a fost gasit de polițiștii chemați la fața locului.”Polițiștii au constatat faptul ca barbatul in cauza ar fi fost victima unei agresiuni, acesta fiind lovit de catre un alt barbat, in urma unui conflict spontan, produs pe fondul consumului de alcool si a unor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

