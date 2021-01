Stiri pe aceeasi tema

- Ana Birchall, fost ministru al Justitiei, il critica pe Stelian Ion, actual ministru, pentru declaratiile care au generat un val de pensionari in randul magistratilor. Dupa ce Stelian Ion a anuntat ca doreste sa majoreze varsta de pensionare pentru magistrati, peste 70 de judecatori si procurori…

- O declaratie neinspirata a ministrului Justitiei a generat un val de cereri de pensionare in magistratura, situatie care pune o presiune si mai mare pe un sistem deja aflat in criza de personal. Pe 31 decembrie, Stelian Ion declara in prima sa conferinta in calitate de ministru al Justitiei…

- Inainte sa ajunga la guvernare, reprezentanții USR erau peste tot. Iși dadeau cu parerea, contraziceau pe oricine, se certau cu toata lumea. In plus se dadeau specialiști in orice. Cu atitudinea asta au ajuns la guvernare, unde multa lume se aștepta ca oamenii vocali conduși de Dan Barna sa faca minuni…

- Asociația Magistraților din Romania (AMR), Asociația Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din Romania (APR) denunta intentia ministrului justitiei Stelian Ion de a prelua controlul politic asupra justitiei Asociatia Magistratilor din Romania (AMR),…

- Stelian Ion, ministrul Justiției (sursa foto: Facebook) Noul ministru al Justiției, Stelian Ion, a anunțat azi intr-o conferința de presa ca a trimis la Consiliul Superior al al Magistraturii (CSM) un proiect de lege pentru desființarea Secției speciale din justiție, transmite G4Media . El a spus ca…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) solicita public Consiliului Superior al Magistraturii "sa clarifice, odata pentru totdeauna", care sunt garantiile efective ale secretului deliberarii si ale verificarii legalitatii hotararilor…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) avertizeaza ca punerea in aplicare a deciziilor Curtii Constitutionale nu poate fi utilizata ca pretext al incalcarii drepturilor si…

- Procesul de reparare a legilor justiției a inceput, dar procesul nu a fost finalizat din cauza ca majoritatea parlamentara este ostila unor reforme reale ale sistemului judiciar, spune Klaus Iohannis la ședința CSM: „S-a și dedicat trup și suflet adoptarii unor legi menite sa-i apere pe infractori”.…