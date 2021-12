Stiri pe aceeasi tema

- ■ DIICOT a realizat 16 perchezitii ■ 12 persoane vor fi duse la audieri ■ prejudiciul este estimat la sase milioane de lei ■ acuzele sunt de inselaciune si fals intelectual O grupare infractionala specializata in fraude cu concedii medicale fictive a fost “calcata” de mascatii DIICOT Neamt, in dimineata…

- ■ pentru stingerea flacarilor au actionat pompieri militari, voluntari si lucratori silvici ■ fortele de interventie s-au luptat cu flacarile timp de citeva zile ■ Un puternic incendiu, care a afectat fondul forestier din zona localitatii Tazlau, a mistuit in total aproximativ 10 hectare de litiera.…

- ■ un barbat de 35 de ani, din Girov, era cautat de autoritatile italiene pentru ca si-a batut femeia cu care traia ■ judecatorii au pus in executare mandatul european de arestare si l-au incatusat ■ nu a mai fost extradat, pentru ca intre timp a fost condamnat in Italia ■ Un barbat in virsta […] Articolul…

- ■ doctorul Filip Panait se revolta din cauza pierderii treptate a drepturilor si libertatilor cetatenesti ■ spune ca exista interese suprastatale legate de pandemia de coronavirus ■ Doctorul Filip Panait este cunoscut in lumea medicala pentru pozitiile sale transante, facind publice pe pagina sa de…

- Contrar vointei de tip prusac a lui Klaus Iohannis, in Parlamentul Romaniei s-a constituit o noua majoritate, numita „281“, care i-a trimis ramburs „Guvernul Meu“, fauritor al maretului proiect de tara „Romania esuata“. Trezindu-se cu Guvernul Citu abandonat in poarta Cotrocenului, ca si gunoiul pe…

- Constantin Birjoveanu(1934-2000), scriitor, pictor, caricaturist, si vorbitor de esperanto dadea viata , in urma cu doua decenii si ceva, nemuritoarelor tablete umoristice publicate in hebdomadarul vremii, Gazeta de Roman. In numarul de astazi iata o noua cronica de mare actualitate, ca toate cele…

- ■ prezenta salbaticiunilor a fost semnalata la Damuc si la Bicaz Chei ■ la o stina, ursul a atacat doua bovine ■ in luna septembrie, animalele salbatice si-au facut aparitia in localitati de 17 ori ■ Ursii continua sa bage spaima in locuitorii din zona montana a judetului, iar in ziua de 29 septembrie…

- ■ Stefan Bocancea a fost gasit vinovat de faptul tentativa de omor in cazul exploziei provocate in locuinta in care era cu fiul ■ el are de executat 12,2 ani de inchisoare si trebuie sa-i achite copilului de 7 ani daune de 100.000 euro ■ judecatorii i-au interzis drepturile parintesti pe o perioada…