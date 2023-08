Revista Zari Alb Astre: ZariAlbAstre2012- IZEL“ de Amalia Caras, clasa a XI-a B

Stiri pe aceeasi tema

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Ilinca Bogaciov, clasa a XI a B, publicat in numarul 2 din anul I al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Cultura populara romaneasca pastreaza amintirea unei insule sacre aflate in Marea Neagra, pe care…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Iuliana Velicu, clasa a XI a D, publicat in numarul 2 din anul I al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Cu ceva timp in urma, am aflat de la doamna profesoara de biologie Doina Munteanu ca va avea loc…

- Redam in cele ce urmeaza poeziile scrise de Andra Mihut, clasa a XI a A, Andra Rafoi, clasa a XI a G, Claudia Valcea, clasa a XI a G, publicate in rubrica "Pixeli si tinere pixurildquo; din numarul 1 din anul II al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei."ArmistitiuAndra…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Ilinca Bogaciov, clasa a XI a B publicat in numarul 1 din anul II al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "laquo;Opinia mearaquo; e noul no offence folosit abuziv si aiurea.laquo;E naspa rochia prietena…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Cristina Cucoanis, clasa a X a E, publicat in numarul 2 din anul II al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Prezentata in fiecare an bobocilor de catre domnul profesor de istorie Mihai Lupu ca o piesa de…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de de Amalia Caras, clasa a XII a B in numarul 2 din anul II al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Nu, nu e vreo continuare a trilogiei lui J.R.R. Tolkien, ci un adevarat blog al mandriei si judecatii, asupra…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Ioana Capota, clasa a XI a B, publicat in numarul 2 din anul II al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "Articol publicat pe site ul European Journalism Observatory si premiat cu locul al II lea la concursul…

- Redam in cele ce urmeaza poeziile scrise de Theodora Bautu clasa a IX a F, publicate in rubrica "Pixeli si pixurildquo; din numarul 1 din anul VI al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "ReminiscenteTheodora Bautu clasa a IX a FImi pierd ore intregi…