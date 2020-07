Revin ploile torențiale în Moldova: Prognoza meteo pentru 19-25 iulie CHIȘINAU, 19 iul – Sputnik. Duminica, 19 iulie, ar trebui sa ne așteptam la ploi insoțite de descarcari electrice in regiunile de nord și centru. Maximele termice ale zilei vor ramane la nivelul celor de ieri: pana la 25..28 de grade Celsius in nord, 26..29 de grade in centru și 27..30 de grade in sud. Presiunea atmosferica va ramane normala. © Photo : SHSPrognoza meteo pentru 19 - 25 iulie 2020 pentru 19 - 25 iulie 2020 Vantul va sufla est, cu o viteza de 1-6 metri pe secunda, potrivit prognozei meteo actualizate.

Luni, 20 iulie, ploile insoțite de descarcari electrice ar urma sa ajunga și… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 18 iul – Sputnik. O zi frumoasa de vara tocmai a inceput. Nu va fi foarte racoare, dar nici arșița cea mare inca nu va prinde la puteri. © Sputnik / Miroslav Rotari Video, Foto - Chișinaul are parte astazi de un eveniment extraordinar Sambata, 18 iulie, vom avea cer parțial acoperit…

- CHIȘINAU, 16 iul – Sputnik. Joi, 16 iulie, se va incalzi pana la cel mult 27 de grade Celsius in nord, 28 de grade in centru și 29 de grade in regiunea de sud. Cerul va fi parțial acoperit de nori. Nu sunt prognozate ploi. Vantul va sufla dinspre sud, cu o viteza de pana la 6 metri pe secunda.…

- CHIȘINAU, 26 iun - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi vremea va fi deosebit de calda. In nordul țarii, temperaturile vor varia intre 26 și 29 de grade. In centru, maximele vor fi de 30 de grade, iar la sud termometrele vor indica intre 29 și 31 de grade Celsius. ©…

- CHIȘINAU, 12 iun - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi cerul va fi variabil, iar in nordul și sudul țarii vor cadea precipitații cu descarcari electrice. Totuși, vremea va fi destul de calda. In nordul țarii, temperaturile vor varia intre 28 și 31 de grade. In centru,…

- CHIȘINAU, 2 iun – Sputnik. Meteorologii prognozeaza pentru astazi ploi slabe in regiunea de centru. Maximele termice ale zilei vor fi de 15..18 grade Celsius in nord, 16...19 grade in centru și 17..20 de grade in sud. Vantul va sufla din nord-vest, cu o viteza de pana la 7 metri pe secunda.…

- CHIȘINAU, 25 mai – Sputnik. Luni, 25 mai, sunt posibile ploi, inclusiv cu tunete și fulgere, in toata țara. © Sputnik / Евгений БиятовMararul: Ce se intampla in organismul tau cand il consumi Norii vor acoperi cerul parțial, așa ca vom avea parte și de suficient Soare. Maximele termice…

- CHIȘINAU, 19 mai – Sputnik. O zi insorita, fara precipitații și maxime de 25..27 de grade Celsius anunța pentru astazi meteorologii. Presiunea atmosferica va fi normala, iar vantul va sufla din direcția sud-vest, cu o viteza de 2-7 metri pe secunda. In noaptea spre miercuri, temperatura aerului…

- CHIȘINAU, 5 mai - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi și in urmatoarele zile va ploua in toate regiunile țarii. Precipitațiile vor fi insoțite de descarcari electrice. Pe parcursul zilei se așteapta maxime de 20 de grade Celsius in nordul țarii, de 21 de grade in…