Reverenta profunda facuta de sefa diplomatiei austriece Karin Kneissl (reprezentanta a FPOe, extrema-dreapta) la finalul dansului cu presedintele rus Vladimir Putin la nunta sa sambata, desfasurata la Gamlitz, a generat un adevarat scandal in Austria, informeaza AFP.



Intr-o inregistrare video postata pe internet de canalul de televiziune RT (ex-Russia Today, responsabil de apararea punctului de vedere al Kremlinului in strainatate), devenita virala luni, se vede cum sefa diplomatiei austriece, a carei tara exercita in prezent presedintia prin rotatie a Consiliului UE, acorda, radioasa,…