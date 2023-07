Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din Alba pot participa pe timpul vacanței la cursuri gratuite de inițiere in diferite sporturi. Cum se fac inscrierile Proiectul „HERCULES”, ajuns la ediția cu numarul patru, iși propune inițierea a 8700 de copii in peste 20 de discipline sportive, la nivel național. Acest proiect al Agenției…

- Florin Prunea (54 de ani), fostul portar al echipei naționale, a comentat eșecul Romaniei U21 cu Ucraina U21, scor 0-1, in grupele Campionatului European de tineret. Portarul din „Generația de Aur” a criticat in termeni duri echipa naționalla de tineret, insa a avut 4 remarcați: Ștefan Tarnovanu (portar),…

- Naționala de tineret a Moldovei a obținut o victorie in debutul campaniei preliminare pentru Campionatului European, editia 2023-2025. Tricolorii pregatiți de Ștefan Stoica s-au impus, scor 1-3, pe terenul din Gibraltar. Pentru naționala U21 a Moldovei au marcat Ion Borș și Vlad Raileanu in doua randuri,…

- Zi emoționanta pentru șapte dintre fotbaliștii care au scris prima performanța a Universitații Craiova . Astazi, intr-un cadru organizat in Sala „Amza Pellea“ a Teatrului „Marin Sorescu“, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a acordat titlul de „Cetațean de onoare“ foștilor jucatori care au realizat…

- Stadionul “Eugen Popescu” din Targoviște va gazdui un nou meci oficial, dupa cel dintre Chindia și FC Voluntari, din ultima etapa a play-out-ului Superligii. Duminica, 28 mai, de la ora 14.00, cea mai noua arena din Romania va fi gazda finalei Ligii de Tineret, dintre CS U Craiova și UTA Arad. Invingatoarea…

- Comisarul european pentru Inovare, Cercetare, Cultura, Educatie si Tineret, Maria Gabriel, care este membra a partidului bulgar de centru-dreapta GERB, a fost mandatata luni sa formeze un nou guvern al Bulgariei, in urma alegerilor care au avut loc luna trecuta in aceasta tara, informeaza Reuters.

- In ciuda promovarii matematice a echipei de seniori in Liga I, lucrurile nu sunt deloc in regula la Politehnica Iasi, club care scartaie la multe capitole. Unul dintre acestea este Centrul de Copii si Juniori, care se evidentiaza mai mult prin rezultate dezastruoase si scandaluri decat prin performante.…