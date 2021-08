Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de externe, Ben Wallace, a calificat revenirea la putere a talibanilor in Afganistan drept 'un esec al comunitatii internationale', intr-o declaratie facuta luni, inaintea unei noi reuniuni de criza a guvernului in Downing Street, relateaza agerpres.ro.

- Moldova s-a aliniat declarației comune a comunitații internaționale, susținuta de peste 70 de țari, prin care se solicita sa se permita plecarea din Afganistan a cetațenilor afgani și straini, iar aeroporturile și punctele de trecere a frontierei sa ramana deschise.

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a convocat o reuniune de urgenta pe tema conflictului din Afganistan, iar ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a criticat decizia fostului presedinte american Donald Trump de retragere a trupelor SUA din Afganistan, anunța Mediafax. "Premierul…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a convocat o reuniune guvernamentala de criza vineri dupa-amiaza pe tema situatiei din Afganistan, a anuntat un purtator de cuvant al Downing Street, relateaza AFP si Reuters. Aceasta reuniune intervine in contextul in care talibanii isi continua avansul…

- Marea Britanie este dispusa sa colaboreze cu talibanii daca acestia vor ajunge la guvernare in Afganistan, a declarat ministrul britanic al apararii, Ben Wallace. In prezent, luptatorii talibani cuceresc district dupa district și susțin ca dețin controlul asupra unei mari parti a teritoriului afgan,…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a anuntat luni accelerarea relocarii in Regatul Unit a personalului local pe care Londra il are angajat in Afganistan, multi dintre care se tem de represalii din partea talibanilor dupa apropiata retragere a trupelor NATO, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.…