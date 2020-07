Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea suporterilor in tribune la meciurile din Bundesliga este mai mult o decizie politica decat una medicala, a declarat virusologul german Alexander Dalpke de la Universitatea din Dresda, scrie dpa potrivit Agerpres. El a subliniat ca pentru a exclude complet posibilitatea raspandirii virusului,…

- "Dupa parerea mea, alegerile locale in septembrie se pot organiza, daca respectam aceste norme simple, putem sa mergem sa alegem autoritatile locale. Daca se va organiza un referendum sau nu, sigur asta vom vedea in functie de evolutia in Parlament. Procedural nu aprobarea e problematic, ci campania.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a vorbit, miercuri seara, despre masurile care se au in vedere din 15 iunie si a explicat ca meciurile se vor juca in continuare fara spectatori pentru ca la bucuria unui gol ”o galerie nu poate pastra distantare sociala”. De asemenea, ministrul a explicat ca reluarea…

- Numarul tot mai mare al accidentelor rutiere produse pe raza judetului nostru au pus in alerta autoritatile. Primii care au lansat un apel sunt pompierii teleormaneni. Acestia ii indeamna pe soferi la prudenta si responsabilitate. “Se spune ca o imagine face cat o mie de cuvinte. Ce credeți ca exprima…

- Am invatat oare dupa Starea de Urgenta sa convietuim cu noul coronavirus? Aglomeratia din parcuri si de la frontiere arata ca nu prea Keren Rosner, psiholog: Din pacate, perioada care urmeaza va fi mai grea in comparatie cu cele doua luni de izolare. Si asta pentru ca societatea romaneasca este acum…

- Suporterii olandezi nu pot intra pe tribune pentru a-si sustine echipele preferate din cauza pandemiei. Cluburile olandeze au transmis un mesaj comun tuturor suporterilor. ”Toti pentru unul, uniti pentru...

- ”Ce este trist este faptul ca dupa aceasta pandemie aceste manifestari nu vor mai avea loc. Eu consider ca viața noastra se va modifica radical. Am vazut imagini din Germania, era foarte multa lume ieșita in parcuri, la distanța unii de alții. Netestand oamenii nu au curajul și nu știu amploarea…