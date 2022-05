Stiri pe aceeasi tema

- Divorțul rasunator dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu aduce in prim-plan viața luxoasa de care are parte cunoscutul creator de moda. Dupa separare, solista s-a mutat intr-un apartament din București, in timp Alexandru Ciucu iși duce existența intr-un „palat” de 2.000 de metri patrați, potrivit…

- Festivalul Filmului European revine in fața spectatorilor din salile de cinema dupa doi ani de proiecții exclusiv online. Cea de-a 26-a ediție FFE va avea loc la București in perioada 5 – 11 mai (Cinema Elvire Popesco și Cinemateca Eforie) și la Timișoara, pe 10 mai, unde evenimentul va fi marcat printr-o…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Revetas Capital Fund III TS SCSp din Marele Ducat de Luxemburg, intenționeaza sa preia Grupul Maurer. Grupul Revetas este prezent pe piata inchirierii de spații de birouri prin intermediul complexului de birouri „The Landmark” din Bucuresti si, respectiv,…

- O tanara din Bucuresti cere 10 lei de la cei care vor sa vizioneze garsoniera de 21 de metri patrati.Persoana care a pus anuntul sustine ca locuinta se afla intr-un bloc construit in anul 1978, pe Bulevardul Timisoara, si are 21 de metri patrati. Cei care vor sa o analizeze mai de aproape trebuie sa…

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Suprafața de birouri construita in zona de Centru Vest din Capitala, din apropierea Politehnicii, o va depași pe cea din zona Floreasca-Barbu Vacarescu in acest an, principalul hub de birouri din București timp de opt ani, arata datele companiei de consultanța imobiliara…

- In aceasta dimineața, la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica “Ion Luca Caragiale” (UNATC), a avut loc conferința de presa de lansare a Festivalului de cinema italian contemporan “Noua cinematografie italiana in Romania”, organizat de Ambasada Italiei la București, Institutul…

- Muzica lumii, muzica vie și acustica, muzica de film și muzica de dans, cu sonoritați aflate la intersecția fina intre clasic și tradițional, adunate intr-un stil nou, stilul fel și fel – așa suna muzica facuta cu și pentru oameni de Madalina Paval și Alexei Țurcan, alaturi de alți 11 muzicieni talentați.…

- – Clienții au, acum, mai multa flexibilitate, mai multe opțiuni de livrare a coletelor, la costuri reduse; – Punctul Cargus Ship & Go cu numarul 500 s-a deschis in București, pe Șoseaua Mihai Bravu. Cargus va continua sa investeasca și anul acesta in exinderea serviciului click & collect la nivel național…