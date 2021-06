Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din 2021 a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) va cuprinde un maraton de filme romanesti, dar si un record de filme in premiera mondiala, dupa cum anunța organizatorii festivalului. „Filmul romanesc este ‘regina balului’ la cea de-a 20-a editie a Festivalului International…

- Din distributia filmului fac parte si doi actori nascuti in Iasi Cosmina Stratan si Liviu Pintileasa, alaturi de Mihaela Sirbu, Ana Ciontea, Ozana Oancea, Otilia Panainte, Marius Ghica, Ioana Mateescu si Mara Luca. Potrivit sinopsisului sau oficial, publicat pe site-ul Semaine de la Critique, sectiune…

- Scurtmetrajul romanesc „Interfon 15”, de Andrei Epure, a fost selectat in competitia sectiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2021, arata News.ro. Semaine de la Critique, ajunsa la a 60-a editie, va avea loc intre 7 si 15 iulie. Treisprezece lungmetraje,…

- Cannes 2021. Romania va fi reprezentata la Festivalul Internațional de Film de la Cannes atat de filmul „La Civil”. regizat de Teodora Ana Mihai, aflat in selecția oficiala, in secțiunea „Un Certain Regard”, cat și de regizorul Cristian Mungiu. Filmul „La Civil” o are ca personaj central pe Cielo, o...…

- Regizorul roman Cristian Mungiu va prezida juriul sectiunii Semaine de la Critique (Saptamana Criticii) - o sectiune paralela a Festivalului International de Film de la Cannes, infiintata in urma cu sase decenii cu intentia de a crea oportunitati cinematografiilor alternative la competitia oficiala,…

