Revelion în București pe lux și opulență. Prețuri mai ceva ca pe Valea Prahovei Cei care vor sa petreaca noaptea dintre ani in București au de ales dintr-o sumedenie de opțiuni. Pentru un Revelion in Capitala, doritorii trebuie sa puna la bataie un buget generos. Revelion in București cu prețuri piperate Au mai ramas doar cateva saptamani pana la Revelion, iar romanii sunt in febra cautarilor locațiilor pentru acest eveniment. Ca in fiecare an, mulți vor alege sa petreaca trecerea in 2023 acasa. Totuși in plina criza, numeroși alții sunt dispuși sa plateasca bani frumoși pentru a petrece noaptea dintre ani intr-un cadru organizat. Astfel, in Capitala, restaurantele s-au pregatit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

