- Dragoș Iancu (20 de ani), mijlocașul lui Hermannstadt, a suferit o ruptura de peroneu in meciul cu Petrolul. Acesta nu e insa la prima accidentare grava din cariera. Chiar la debutul in Liga 1, in aprilie 2021, a rezistat pe teren doar 27 de minute pentru Gaz Metan in partida cu Astra, 0-0. Pe 2 aprilie…

- Arbitrul Marcel Barsan (41 de ani) a fost delegat de Comisia Centrala a Arbitrilor la primul meci al etapei #10. Acesta va arbitra confruntarea dintre FCU Craiova și Oțelul, dupa ce etapa precedenta a fost VAR la meciul lui Sebastian Colțescu, Farul - FCSB 0-1 Marcel Barsan n-a intervenit la penalty-ul…

- Ramasa fara antrenor dupa demiterea lui Nicolae Dica, FCU Craiova, locul 14 in Superliga, va fi condusa de interimarul Dumitru Vasilica și la meciul cu Farul. Din informațiile GSP, patronul Adrian Mititelu va instala un antrenor principal cu licența PRO in perioada in care campionatul va fi intrerupt…

- Universitatea Craiova o va intalni sambata, de la ora 21.30, in Moldova, pe nou promovata Poli Iasi. Disputa conteaza pentru etapa a 5-a din Superliga si a fost prefatata astazi de antrenorul Stiintei, Laurentiu Reghecampf, si mijlocasul Stefan Baiaram. VEZI VIDEO! Superliga, etapa 5 Vineri, 11 august –…

- FCU Craiova si FC Voluntari „deschid“ etapa a 5-a din Superliga. Partida este programata vineri, de la ora 20.30, in Banie. Gruparea patronata de familia Mititelu a sustinut in aceasta dimineata conferinta de presa dedicata disputei cu ilfovenii, fiind prefatata de antrenorul Nicolae Dica si jucatorii…

- Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras a facut analiza unor decizii luate de arbitri in partidele din prima runda a Superligii # Acesta a venit cu exemple concrete din meciurile Rapid - Sepsi, FCU Craiova - FCSB, Petrolul - U Cluj, Oțelul - UTA Arad și Hermannstadt - Farul. ...