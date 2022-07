Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Bronx People a implementat, in perioada 1.05 – 1.07 2022, proiectul „Creștem verde! Creștem mari!”, inițiativa finantata de Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania in cadrul apelului de proiecte „Spații verzi”, componenta „Permacultura in zone urbane”. 100 de elevi ai Colegiului Național…

- O competiție prestigioasa la nivel internațional, organizata de secția Coregrafie a Colegiului Național de Arta „George Apostu” și Asociația Reverence, la care si-au dat intalnire balerini din școlile de stat și private, din Bacau, Baia Mare, București, Chișinau, Cluj Napoca, Targu Mures, Iași. Un juriu…

- Sunt Tudor Pascu Mihail, elev al Colegiului National ”Gheorghe Vranceanu” (clasa a Va) si al Cercului de jurnalism al Palatului Copiilor Bacau, coordonat de profesoara Laura Huiban. Astazi, stam de vorba cu domnul Varujan Vosganian, care in cadrul evenimentului “Provocari colocviale”, organizat de Centrul…

- In perioada 25 aprilie – 6 mai, zece elevi ai Colegiului Național “Gheorghe Vranceanu” au participat, in cadrul proiectului Erasmus+ ”Campus Stellae for Europe”, la mobilitatea care a avut loc in Spania. In urma acestui eveniment, participanții au ramas cu amintiri de neuitat și au legat minunate prietenii,…

- Joi la orele pranzului, orașul s-a „cutremurat” din nou sub semnul vuvuzelelor și a strigatelor de bucurie. De aceasta data, cu un marș deschis de o fanfara de elevi ai colegiului, au defilat absolvenții Colegiului Național „Gheorghe Vranceanu”. A urmat un șir consistent de majorete. De altfel, am ințeles…

- Cu puțin timp in urma s-a incheiat spectacolul „Dansand cu viitorul” pus in sceana Teatrului Municipal Bacovia de catre elevii din clasa a XII-a a Colegiului Național de Arta „George Apostu” din Bacau, spectacol care a reprezentat lucrarile de atestat ale acestor absolvenți. Pe langa cei care au susținut…

- Promoția 2022 a Colegiului Național de Arta „George Apostu” din Bacau, secția coregrafie, iși va prezenta lucrarile de atestat in cadrul unui spectacol susținut sambata, 7 mai, de la ora 11.00, la Teatrul Municipal Bacovia. In cadrul acestui eveniment 9 elevi vor evolua in fața unei comisii de evaluare…

- MIHAI ADELIN LUNGU, elevul de la Colegiul Național,, Gheorghe Vranceanu” Bacau, (clasa a XII-a), din nou, CAȘTIGATOR al duelului cu ,,armele cuvintelor”!!! Dupa ce ne-a uimit saptamana trecuta cu obținerea premiului I la Olimpiada Naționala de Limba latina, MIHAI, pregatit de doamna profesoara Doina…