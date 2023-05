Stiri pe aceeasi tema

- O revenire a productiei de cereale din Romania in acest an ar putea limita spatiul pentru transporturile ucrainene prin portul Constanta de la Marea Neagra, un important nod de tranzit pentru Kiev in special de la invazia rusa, a declarat pentru Reuters operatorul portuar Comvex.Ucraina, unul dintre…

- Acordul a ajutat la solutionarea unei crize alimentare globale despre care oficialii ONU au declarat ca a fost agravata de cel mai sangeros razboi din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace. Incheiat in iulie anul trecut, acordul a creat un coridor protejat in Marea Neagra pentru a permite…

- Turcia se pregatea pentru un an de aur al turismului. Cu orașele sale istorice, plajele frumoase și un curs de schimb incurajator pentru vizitatori, țara era gata pentru renașterea post-pandemica. Apoi a avut loc dezastrul. Cutremurul devastator din 6 februarie a distrus orașe și a ucis zeci de mii…

- Oficialii turci iau masuri dupa cutremurele care au afectat aceasta țara. Cel putin 10 spitale din Istanbul – cel mai mare oras din Turcia – au fost evacuate dupa ce autoritatile au anuntat ca functioneaza in cladiri care nu sunt rezistente la cutremure, relateaza vineri Xinhua, preluata de Agerpres.…

- Suporteri ai echipei Besiktas au cerut, duminica, demisia Guvernului de la Istanbul, alaturandu-se celor de la clubul Fenerbahce, la aproape trei saptamani dupa cutremurul devastator din sud-estul Turciei, informeaza AFP.

- 790 de pasageri evrei erau la bordul vasului in momentul plecarii Prima oprire a fost la Istanbul, acolo unde cei mai multi oameni nu au primit vize si nu au putut continua calatoria Dupa ce au fost fortati de autoritatile turcesti sa se intoarca, nava a fost atacata in Marea Neagra. In urma asaltului,…

- Federatia Romana de Atletism a anuntat intr-un comunicat anularea Campionatelor Balcanice de seniori in sala, prevazute in data de 11 februarie la Istanbul (Turcia), unde Romania urma sa fie reprezentata de 15 sportivi. ”In urma incidentelor petrecute in Turcia, Ministerul Sportului si Tineretului si…

- Echipa de fotbal Politehnica Iasi nu a mai reusit sa ajunga aseara in Antalya, asa cum era prevazut. Din cauza intarzerilor avionului plecat de la Bucuresti, delegatia ieseana a innoptat in Istanbul si va continua astazi drumul spre locul unde va sta in cantonament pana la 16 februarie. CITESTE SI: La…