- Cancelarul german Angela Merkel si-a facut vineri prima aparitie publica avand masca, dupa ce la inceputul saptamanii a respins acuzatiile de ipocrizie pentru ca nu poarta una, relateaza Reuters. Merkel a intrat in Bundesrat, camera superioara a parlamentului, purtand o masca neagra marcata cu EU2020.de,…

- Trio-ul actual este format din Germania (iul.-dec. 2020), Portugalia (ian.-iun. 2021), Slovenia (iul.-dec. 2021), conform site-urilor https://eur-lex.europa.eu/ si https://www.eu2020.de/. Prioritatile Germaniei la presedintia UE Gestionarea crizei provocate de noul coronavirus…

- Coalitia de guvernare din Germania condusa de cancelarul Angela Merkel a convenit miercuri seara tarziu un program in valoare de 130 de miliarde de euro pentru sustinerea redresarii economiei dupa criza coronavirusului, transmite Reuters, potrivit news.ro.Vorbind la o conferinta de presa dupa…

- Inchiderea frontierelor contribuie in mica masura la prevenirea raspandirii noului coronavirus, considera Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), in contextul in care statele Uniunii Europene analizeaza ridicarea unora dintre restrictiile de calatorie impuse la inceputul pandemiei…

- Mai exact, autoritatile germane vor sa relaxeze distantarea sociala incepand de la 29 iunie. Totodata, se dorește și ridicarea restricțiilor de deplasare vizand 31 de tari din Europa la jumatatea lui iunie, dezvaluie marti presa germana, relateaza Reuters, citata de news.ro. Publicarea informațiilor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au propus luni un plan de relansare in Europa de 500 de miliarde de euro pentru a face fata impactului economic al noului coronavirus, care a aruncat Europa intr-o recesiune de o amploare istorica, relateaza AFP si DPA."Pentru a…

- Cancelarul german Angela Merkel a semnalat joi ca este pentru infiintarea unui fond comun de pana la 2.000 de miliarde de euro pentru redresarea economiei Uniunii Europene, grav afectata de pandemia de coronavirus. Dar vrea mai intai sa stie cum va fi folosit, inainte de a-l sustine...

- Liderii statelor membre si ai institutiilor Uniunii Europene au convenit, la summitul Consiliului European desfasurat prin videoconferinta, ca este necesar un fond comun de relansare economica in contextul crizei coronavirusului, afirma cancelarul Germaniei, Angela Merkel."A fost clar pentru…