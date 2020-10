Stiri pe aceeasi tema

- Toate reuniunile in persoana care au fost programate saptamina aceasta la sediul ONU din New York au fost anulate dupa descoperirea a cinci cazuri de infectii cu COVID-19 la misiunea diplomatica a Nigerului, au anuntat marti Natiunile Unite. ''Recomandarea serviciului medical a fost de a anula reuniunile…

- Toate reuniunile in persoana care au fost programate saptamana aceasta la sediul ONU din New York au fost anulate dupa descoperirea a cinci cazuri de infectii cu COVID -19 la misiunea diplomatica a Nigerului, au anuntat marti Natiunile Unite, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Recomandarea serviciului…

- Toate reuniunile in persoana care au fost programate saptamana aceasta la sediul ONU din New York au fost anulate dupa descoperirea a cinci cazuri de infectii cu COVID-19 la misiunea diplomatica a Nigerului, au anuntat marti Natiunile Unite, relateaza AFP. ''Recomandarea serviciului medical…

- O tabara de migranti si refugiati de pe insula greaca Chios se afla in carantina dupa ce au fost descoperite cel putin 30 de persoane infectate cu noul coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul Migratiei grec, citat de dpa.Aproximativ 3.200 de persoane locuiesc in tabara Vial. Numai un numar…

- Autoritațile din New York intenționeaza sa inchida, incepand de miercuri, scolile publice, precum si afacerile neesentiale in noua cartiere din sectoarele Brooklyn si Queens, zone care au inregistrat o rata de pozitivare la testele de coronavirus de 3% in ultimele șapte zile,

- Autoritatile orasului New York vor amenda persoanele care refuza sa poarte masca, anunta reuters, citata de agerpres . Masura a fost luata pe fondul cresterii ratei testelor pozitive pentru COVID-19 la peste 3% pentru prima data in cateva luni, a anuntat astazi primarul metropolei americane, Bill de…

- Doi angajați ai Direcției de Investiții din cadrul Consiliului Județean Cluj au fost depistați pozitivi in urma unui test COVID 19.Cele doua persoane lucreaza la sediul Consiliului Județean Cluj, de pe Calea Dorobanților, iar dupa aflarea veștii nu au mai venit la locul de munca, fiind in carantina…

- Peste 20.000 de pasari multicolore din hartie impaturita, origami, au fost instalate intr-o catedrala din Bruxelles, in cadrul unei initiative de strangere de fonduri pentru doua unitati COVID-19 dintr-un spital din Bruxelles, transmite luni Reuters. Suspendate de tavanul catedralei medievale Saint…