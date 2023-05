Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Ciuca nu a mai adresat in acest an urari de Ziua Mondiala a Libertații Presei. E prea ocupat probabil cu organizarea in perioada 2-4 mai 2023 a celei de-a IV-a Reuniuni a Grupului de Lucru pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene privind combaterea antisemitismului și promovarea…

- Prim ministrul Ciuca nu a mai adresat in acest an urari de Ziua Mondiala a Libertații Presei. E prea ocupat probabil cu organizarea in perioada 2-4 mai 2023 a celei de-a IV-a Reuniuni a Grupului de Lucru pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene privind combaterea antisemitismului și promovarea…

- La București incepe marti cea de-a IV-a reuniune a Grupului de lucru pentru implementarea strategiei Uniunii Europene privind combaterea antisemitismului și promovarea vieții evreiești. Evenimentul, care va dura trei zile, este organizat de Guvernul Romaniei, cu sprijinul Comisiei Europene. Vor participa…

- Bucurestiul va gazdui, in perioada 2- 4 mai, lucrarile celei de-a IV-a Reuniuni a Grupului de Lucru pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene privind combaterea antisemitismului si promovarea vietii evreiesti. Organizat de catre Guvernul Romaniei cu sprijinul Comisiei Europene, evenimentul se…

- Peste 80 de oficiali nationali si europeni responsabili de lupta impotriva antisemitismului, reprezentanti ai comunitatilor evreiesti si ai organizatiilor internationale vin la BucurestiPotrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, Bucurestiul va gazdui, in perioada 2 4 mai 2023, lucrarile celei de…

- Mii de fermieri romani protestat in mai multe judete din tara si in Capitala, nemultumiti de solutia gasita de Comisia Europeana la problemele cu care se confrunta sectorul agroalimentar romanesc din cauza cerealelor ucrainene ieftine care au inundat piata din Europa. In Bucuresti, protestul a inceput…

- Ministrul Agrilcuturii, Petre Daea a declarat vineri, dupa intalnirea cu fermierii care protesteaza in Capitala, ca s-a publicat pe site-ul ministerului actul normativ care stabileste modul de acordare a banilor de la Comisia Europeana, cei 10 milioane de euro, care au fost dublati de la bugetul de…

- In perioada 23 – 24 martie 2023, președintele Iohannis participa la Consiliul European, iar una dintre temele aflate pe agenda acestei reuniuni va fi cea a migrației. Migrația ilegala este principalul obstacol in Ședința de la Bruxelles a Consiliului European urmeaza sa ia in discuție mai multe subiecte.…