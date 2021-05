Ministrul Nicolae Ciuca a exprimat joi, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe in formatul ministrilor Apararii, sprijinul pentru eforturile de consolidare a palierului operational al Politicii de Securitate si Aparare Comuna, intr-o maniera "ambitioasa", dar "pragmatica" in acelasi timp, si a apreciat importanta Busolei Strategice in trasarea unor directionari care sa vina in sprijinul implementarii nivelului de ambitie al UE. Potrivit unui comunicat de presa al MApN, ministrul Apararii a punctat importanta coerentei eforturilor atat pentru reducerea decalajelor dintre angajamentele…