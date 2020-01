​Trei copii au intrat in coma alcoolica, in noaptea de Revelion. Ce alcoolemii aveau

Trei copii, o fata si un baiat ambii de 12 ani, si un adolescent de 16 ani, au intrat in coma alcoolica, in noaptea de Revelion, in Duda, Vaslui, scrie observator.tv. Pe 31 decembrie, in jurul orei 20.00, cei trei copii din satul… [citeste mai departe]