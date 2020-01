Retrospectiva anului: Artiști români care s-au stins din viață în 2019 Anul 2019 a venit cu pierderi importante in lumea artistica romaneasca. Cantareți, actrițe, scriitori și artiști din lumea modei s-au stins din viața, lasand in urma, drept moștenire pentru cei care le-au admirat munca, creațiile lor. Iata care sunt artiștii romani care s-au stins din viața in 2019. Emil Brumaru Poetul Emil Brumaru a incetat din viața la inceputul lunii ianuarie 2019, la varsta de 80 de ani. Acesta fusese internat in spital dupa ce a suferit un atac vascular cerebral. Scriitorul a obținut numeroase premii, printre care Premiul National de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

