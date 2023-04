Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute a avut loc etapa zonala de Fotbal fete – U 10 ani – ”Cupa Tymbark Junior”, competitie desfasurata in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si gazduita la baza sportiva Șega din Arad. Reprezentantele județelor Arad, Alba, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinti și Timiș au oferit…

- Deschiderea punctului de trecere a frontierei, pe langa pista de biciclete construita de-a lungul canalului Bega intre Timișoara și Zrenjanin, s-a dovedit a fi foarte apreciata de public. Datele inregistrate arata ca aproape 300 de persoane au trecut frontiera, sambata și duminica, intre orele 8 – 20,…

- La Maternitatea Odobescu și la Maternitatea Bega din Timisoara, grație unui proiect cu fonduri europene, in valoare de 2,5 milioane de euro, femeile insarcinate asigurate sau neasigurate din judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis beneficiaza gratuit de diverse investigații.

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a inițiat, pe data de 28 februarie 2023, o acțiune de control care a vizat 10 operatori economici din Timișoara și 4 operatori economici din Sanandrei. Au fost controlați S.C. CASA DEL’AMORE SRL,S.C. MORCOVUL ZURLIU SRL(magazin mixt),S.C…

- 90 de percheziții au loc la aceasta ora in județele Timiș, Arad și Caraș-Severin la rețele de traficanți de migranți din vestul țarii. Ancheta vizeaza mai multe dosare instrumentate de DIICOT Timișoara legate de gruparile de traficanți. Aproape 100 de suspecți vor fi ridicați de polițiști de frontiera…

- Adina Valean, comisarul european pentru transporturi, va fi prezenta vineri, 17 februarie, la Timișoara, cu ocazia ceremoniilor de deschidere ale Capitalei Culturale Europene. Astfel, la orele 16.45, la Palatul Culturii, doamna comisar va ține un discurs, alaturi de alte oficialitați locale și naționale. …

- Timișoara a fost zguduita de un cutremur, in urma cu cateva minute. Conform primelor informații cutremurul a avut o magnitudine de 5,2 grade. Cutremurul s-a resimțit in județul Caraș-Severin și Mehedinți, iar epicentru a fost in Gorj, foarte aproape de Targu Jiu. INCDFP a anunțat ca „in ziua de 13.02.2023,…

- In urma centralizarii datelor, comparatorul salarial al unui popular site de recrutare a dat verdictul: Bucureștiul este orașul cu cele mai mari salarii din țara, avand o medie de 4.500 de lei. In schimb, orașul cu cele mai mici lefuri din țara este Costești, din județul Argeș, informeaza adevarul.ro…