- Cei aproximativ 1.500 de lideri ai mediului de afaceri vor aborda la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos teme precum incetinirea economica globala sau provocarile de mediu, dar si razboiul din Ucraina, intr-un context de crize multiple si mutatii geopolitice, au anuntat agentiile Reuters si EFE.Intalnirea…

- Fiindca tot se pregatește deschiderea noii reuniuni a Forumului Economic Mondial de la Davos, locul in care transumaniștii iau lumina de la profetul necanonic Klaus Schwab, laboratorul progresiștilor din Romania, cu nume sinergic D-LAB (despre care voi vorbi cu alta ocazie n.a.), a starnit jihadul contra…

- "Maia Sandu l-a vizitat sambata pe Ilie Bolojan, in ziua in care mulți dintre moldoveni sarbatoreau Craciunul pe rit vechi. Ni s-a spus ca e o vizita de vacanța, discreta și fara agenda, dar daca era de vacanța nu ținea doar 24 de ore cu atata drum batut, iar daca se dorea discreția, ori presa controlata…

- In conformitate cu marea agenda de resetare a societații, care urmarește sa pregateasca omul viitorului – populația nu va deține nimic. Iar prima dintre schimbarile de mentalitate despre care se va vorbi la Davos ii indeamna pe oameni „sa treaca de la a deține la a folosi”.Elita adunata in cadrul Forumului…

- Fondatorul și președintele executiv al Forumului Economic Mondial, profesorul, economistul german Klaus Schwab, cu care președintele Republicii Moldova Maia Sandu s-a intilnit recent la Geneva, este unul dintre principalii globaliști ai planetei și este considerat, de asemenea, cel mai public personaj…

- Toate adunarile care vizeaza blocarea drumurilor și a altor zone cu rol cheie pentru infrastrcutura locala vor fi interzise timp de cel puțin o luna, au decis autoritațile din Munchen, dupa ce activiștii pentru clima au perturbat joi pentru scurt timp traficul pe aeroport intr-un protest impotriva impactului…

- La doar 34 de ani, Aaron Carter a murit, vineri, 5 noiembrie, potrivit contactmusic.com. Cantarețul a fost gasit fara suflare in cada locuinței sale din Lancaster, California. Nascut la 7 decembrie, la Tampa, in Florida, Carter si-a inceput cariera muzicala la varsta de 7 ani. Avea 9 ani cand a lansat…

- Cantaretul american Aaron Carter, devenit celebru la inceputul mileniului cu albumul "Aaron's Party (Come Get It)", a murit sambata, la varsta de 34 de ani, a anuntat site-ul TMZ. Potrivit TMZ, Aaron Carter, care era fratele mai mic al lui Nick Carter de la Backstreet Boy, a fost gasit mort in baia…