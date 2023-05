Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a spus, joi, in cadrul unei vizite la Constanta, ca Fregata „Regele Ferdinand” a participat, de la inceputul razboiului din Ucraina, la cinci misiuni pentru neutralizarea unor mine marine in Marea Neagra. „In total au fost confirmate si distruse 70 de mine marine in…

- „Sa nu-și imagineze cineva ca din cauza razboiului din Ucraina lucrurile merg prost in Romania”, este mesajul ferm transmis de Klaus Iohannis din Argentina. Numai ca in 2022 președintele Romaniei spunea altceva cand vorbea despre inflația din țara și il acuza pe Vladimir Putin pentru criza economica.„Problema…

- Motorina standard s-a ieftinit și coborat sub pragul de 7 lei pe litru, pentru prima data de la inceputul razboiului din Ucraina. Cel mai ieftin litru de motorina standard se vindea azi cu 6,98 lei pe litru, la o stație de alimentare din București, in timp ce motorina premium se vindea cu cel puțin…

- Vești bune pentru șoferii din Romania! Ei pot da fuga la stațiile de alimentare cu carburant pentru ca prețul motorinei s-a ieftinit. La mai mult benzinarii prețul a ajuns sub 7 lei litrul, cel mai mic de la inceputul razboiului din Ucraina și pana in prezent. Cat a ajuns sa coste astazi un litru de…

- Vi s-a spus vreodata ca semanați foarte bine cu altcineva? De exemplu, cu o vedeta de cinema sau un artist. Dar ce se intampla daca persoana respectiva e una cu care nu v-ați dori sa fiți comparat? Vladimir Putin are o sosie in Polonia, una deloc incantata de situație.

- Cu intarziere de 10 zile, parlamentul de la București marcheaza un an de la invadarea Ucrainei, printr-o declarație speciala. Romania condamna agresiunea, reafirma sprijinul pentru lupta eroica a vecinilor noștri, dar și respectul pentru curaj și rezistența.

- La un an de la debutul razboiului din Ucraina, trei sferturi dintre romani au in continuare teama ca Romania este in pericol sa fie invadata, la randul ei. De asemenea, 12% dintre romani spun ca se simt, in continuare, in pericol, in Romania.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj la un an de la izbucnirea razboiului din Ucraina. „Este responsabilitatea noastra, a tuturor, sa contribuim la victorie și la construirea unui viitor mai bun, in pace! Romania este și va fi alaturi de Ucraina!”, a spus Iohannis. Redam integral…